franceinfo seniors. Comment mieux orienter ses recherches de logements senior

PapyHappy est une plateforme collaborative et comparative du logement pour les seniors.

Avec près de 11 000 établissements référencés et plus de 2 000 avis déposés, il a pour vocation d’aider les personnes âgées à choisir leur nouveau lieu de vie et d’offrir aux usagers un moyen de s'exprimer, de poser des questions et enfin de se faire accompagner pour faire un choix.

Visites d’établissements

PapyHappy, c’est une équipe d’experts qui visite des établissements sur toute la France et qui évalue les résidences en client mystère comme pour le Guide Michelin par exemple. Tous les avis PapyHappy sont accessibles gratuitement sur la plateforme.

- accueil

- propreté

- services

- restaurant...

Des conseillers vous accompagnent dans la recherche de votre futur logement senior. Quels que soient vos besoins et vos attentes.

Comparer les logements senior, c'est possible avec le site PapyHayppy (MAXPPP)

PapyHappy a été créé en 2016 par Joachim Tavares, ancien directeur d’EHPAD et de clinique SSR. (Soins de suite et de réadaptation). Confronté à la détresse des familles lors de ses précédentes fonctions, Joachim Tavares a souhaité développer un outil qui aide et oriente les seniors et leurs proches à faire le meilleur choix. Basé à Joigny dans l’Yonne, les services PapyHappy couvrent toute la France.

PapyHappy va plus loin que les traditionnels annuaires en ligne

Notamment avec son site et un volet collaboratif (avis, photos, notes, déposés par les résidents des établissements ou des personnes extérieures…).

Les établissements d’hébergement ont la possibilité d’enrichir leurs fiches par des photos et par un descriptif complet listant les services proposés. Ils peuvent aussi informer sur les places disponibles et les offres commerciales en cours.