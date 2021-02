franceinfo seniors. Comment adapter les vêtements des seniors pour les aider à préserver l'estime de soi

Garder l'estime de soi c'est aussi paraitre autrement aux yeux des autres (FORESTIME)

Au-delà des services déjà existants pour les aider au quotidien les seniors, il y a un aspect fondamental trop souvent oublié : l’estime de soi. Tout commence par le regard des autres et pourquoi pas par les vêtements ?

Travailler le look et l'image de soi

Considérés comme vieux, les seniors peuvent parfois se laisser aller. Pourtant, certaines entreprises comme forESTIME sentent qu'il faut aller plus loin dans la recherche et le maintien des seniors dans la vie sociale et quotidienne. Les seniors sont trop souvent envisagés uniquement sous un angle économique : les systèmes de retraite et/ou de la grande dépendance. Pourtant d’ici 2040, notre pays comptera 10,6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans, contre 6 millions aujourd’hui.

Toutes les entreprises sont ciblées et doivent se mettre en ordre de marche pour conquérir ce nouvel Eldorado, même la mode.

Pourquoi ?

Il faut aider les seniors à rester autonomes. Quand les gestes du quotidien deviennent compliqués (perte de dextérité, tremblements des mains, arthrose…), il devient de plus en plus complexe de fermer des boutons, de s’habiller. Les aidants deviennent indispensables. C’est alors que l’adulte vieillissant redevient un enfant et perd toute estime de soi.

"J’ai été marquée par la fin de vie de mes grands-parents, une étape difficile de la vie lorsqu’on a toute sa tête mais que le corps ne suit plus tout à fait. Les gestes du quotidien deviennent plus compliqués et malheureusement vous vous sentez très vite exclu de la société et considéré comme un bébé. Rien n’est fait pour vous aider à garder votre dignité, votre élégance, votre estime de soi !", raconte Caroline Forest, créatrice de la marque de vêtements pour seniors, très en forme ou en perte d'autonomie.

Fabriqués dans les Hauts de France, les vêtements forESTIME ont été validés par des équipes de soignants et de seniors.

Le truc

Les systèmes aimantés brevetés utilisés (bandes et boutons) cachés à l’intérieur du tissu, ils facilitent la fermeture et l’ouverture des vêtements en gardant l’esthétique.

