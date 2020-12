franceinfo seniors. Comme des retrouvailles : le livre de notre histoire familiale

Reconstituez la généalogie de votre famille. (FAMILIUM)

Après les livres Mamie, parle-nous de toi et Papy, parle-nous de toi, spécialement conçus pour transmettre l’histoire des grands-parents, la maison d’édition Familium lance L'arbre de notre famille.

Un recueil illustré à compléter à plusieurs pour retracer l’histoire familiale

L’arbre de notre famille est un véritable journal intime où il est possible d’ajouter des photos souvenirs. Un livre qui valorise les moments d’intimité familiale, et où le partage prend tout son sens auprès de grands-parents, mais aussi de plus jeunes curieux d’en savoir plus sur leurs origines.

L'arbre de notre famille est un atlas familial, qui, une fois complété, devient un véritable témoin de l’histoire et de la généalogie de plusieurs générations. Une fois rempli, ce livre conservera une partie des réponses à tous les questionnements, et pourra faire l’objet d’une transmission intergénérationnelle.

Illustré à la main par Linh Dao, cet ouvrage documente d’une famille, en remontant jusqu’à cinq générations. Il inclut beaucoup d’informations sur "Sa vie", ainsi que des photographies.

Comme un livre d'or

Vous pouvez également écrire un message ou une anecdote, comme dans un livre d’or. Après les confinements et une vie ralentie au quotidien, ce livre peut être un appel aux sources pour renouer des liens actuellement très distendus.

Maud notre guide est "influenceuse" mais en dehors de ses champs d’activités, elle se consacre, avec sa grand-mère, à la généalogie.

