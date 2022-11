Deux jours de formation pour accompagner les aidants

Deux entrepreneurs seniors lancent une formation courte en présentiel : Aider mes parents.com, pour soutenir et informer les aidants sur les volets santé, adaptation de la vie quotidienne, administrative, financière, juridique et psychologique. A l’origine de cette formation, un constat : les aidants – plus d'un cas sur deux – soutiennent des personnes âgées, dont les trois quarts vivent encore à leur domicile.

Véronique Padoan et Rémi Legrand, entrepreneurs sensibilisés car ils sont eux-mêmes aidants et/ou dans cette génération, comprennent que souvent les aidants favorisent le maintien à domicile, auquel aspire la très grande partie des personnes âgées, et qu’ils ont à leur tour besoin d’être aidés.

Pour Véronique Padoan, cofondatrice de "Aider mes parents", "Les aidants ne sont pas préparés à la réalité d’un proche vieillissant qui n’y arrive plus tout seul. Nous avons conçu la formation “Aider mes parents” pour appréhender tous les sujets auxquels il faut faire face lorsqu’on est en situation de proche aidant. C’est le point de départ d’un accompagnement global".

Objectifs de la formation

Il s'agit d'assumer son rôle d’aidant en connaissant les limites et d'inventorier les aides, mais aussi d'assumer et de résoudre les problèmes financiers, identifier les possibilités d’adaptation de la vie quotidienne et du domicile, connaître les caractéristiques de la vieillesse et de la perte d’autonomie, et élaborer le plan d’accompagnement de son/ ses parents en perte d’autonomie.

La formation se fait sur deux jours, pour aborder tous les sujets avec précision et sans tabou. Lors de ces journées, des professionnels viennent parler vrai, concrètement. Un psychologue, un ergothérapeute, un notaire et un gériatre exposent les causes et conséquences de la vieillesse et de la perte d’autonomie.

Qu’est-ce que vieillir en bonne santé ? Que sont les pathologies de la vieillesse, dont les maladies neurodégénératives ? Connaître les solutions d’adaptation du quotidien et du domicile. Anticiper le financement de la dépendance et la protection juridique dans le respect du choix des parents. Comment assumer son rôle d’aidant tout en fixant des limites et comment accompagner la fin de vie.

Prochaines dates :

Les 17-18 novembre 2022, Paris 4e, et les 15-16 décembre 2022, Paris 4e.