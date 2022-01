Des systèmes pour prévenir les chutes mortelles et pour rassurer les seniors et leurs familles

Chaque année, les chutes mortelles - problème majeur de santé publique selon l'OMS - constituent la deuxième cause de décès accidentels ou de décès par traumatisme involontaire dans le monde. Il existe des objets connectés comme des montres, qui permettent de rassurer les seniors et leurs proches.

Une personne de plus de 65 ans sur trois fait une chute dans l'année. Une fois la porte close, comment savoir si une personne âgée est tombée ? Comment savoir si elle a perdu connaissance ? Il existe sur le marché plusieurs systèmes qui permettent de rassurer les seniors et leurs proches: téléassistance classique, détecteurs de chutes ou téléassistance active.

Une montre connectée qui joint l'utile à l'agréable

Tunstall, spécialiste de la téléassistance et de la santé connectée en France, propose depuis peu la montre "580". Au-delà d’une montre qui donne l’heure avec un cadran et des aiguilles, la montre 580 de ce fabricant français, est un dispositif doté d’une fonction d’appel (bouton SOS) et d’un système de détection de certaines chutes lourdes.

Son système GPS intégré propose une géolocalisation en temps réel et la possibilité de définir une zone de vie. Une montre destinée principalement aux seniors, mais aussi à toutes celles et ceux qui se sentent fragilisés, donc rassurés par un soutien technologique non stigmatisant.

Tunstall 580, est une montre connectée, un dispositif de secours et de santé : elle compte vos pas.





Montre et moi, une montre connectée géocalisée. (TUNSTALL)

Une montre équipée d'une carte SIM multiopérateurs

Elle permet de déclencher une alerte d’urgence, peu importe le moment et l’endroit. La montre est également étanche et elle reçoit la certification IP67. La configuration de la montre pourra se faire via une plateforme web pour le paramétrage et le suivi des informations. Elle est également dotée de Bluetooth. L’autonomie est de 3 jours. Cette montre unisexe est disponible dans deux coloris : sable/or rose et noir/argent.

Il y a aussi la montre Zembro. Cette montre connectée est compatible avec les activités des seniors, tout en leur permettant de conserver le lien avec leurs proches.