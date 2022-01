Comment aborder la vieillesse de façon poétique ?

Pourquoi les vieux, qui n'ont rien à faire, traversent-ils au feu rouge ?, actuellement en tournée en France, et qui a été présenté à Paris au Lavoir Moderne du 5 au 9 janvier, n'est pas un spectacle sur ou pour “les vieux”, mais sur le fait de vieillir.

Nous vieillissons tous, que nous le voulions ou non. Que fait-on devant les premiers signes du corps qui dit qu’il fatigue? Quelle trouvaille physique met-on en œuvre pour continuer à danser? Qu’est-ce qui nous fera rire et tenir demain ?

Les vieux et les vieilles que nous deviendrons, sont déjà en nous

Le Collectif 2222 va à rebours de la tendance générale à cacher la mort, à cacher ces très vieilles personnes. Leur spectacle, entre burlesque et drame, questionne les tabous autour du vieillissement, il s’est créé en maison de retraite / Ehpad lors d’ateliers avec les résidents.

Les comédiens font un théâtre de mouvement, d'où l'utilisation du masque presque plein qui fige le visage des personnes âgées dans certaines expressions. Grâce au masque, la parole reste libre ainsi que le le langage du corps .

"Les masques sont une manière de questionner nos représentations du vieillissement. Les masques de femme sur des corps d’homme et le contraire, amènent à réfléchir sur le genre. Le masque permet une grande liberté de thèmes et de traitements." La metteuse en scène, Thylda Barès à franceinfo

Le retour d’expérience a appris aux comédiens que les résidents ne souhaitaient pas s’exprimer sur la vieillesse. Mais en parlant de leur jeunesse et de ceux qu’ils ont connus, ils parlent de leur quotidien, de leur intime, et de ce qui leur manque.

L'histoire :

Un matin dans une maison de retraite un petit vieux meurt. Un autre arrive. La routine. Les parties de cartes continuent, les exercices sportifs et les ateliers de mémoire aussi. Aujourd’hui, on fête l’anniversaire de la centenaire. Tous et toutes décrépissent, font semblant de se projeter, attendent qu’on les fasse vivre. Mais pour une petite vieille, cela n’est plus possible...

Le Collectif 2222

c’est une quinzaine d’artistes du monde entier. France, Norvège, Angleterre, Suède, Taïwan, Turquie, Colombie, Brésil, Écosse, Belgique, Allemagne, Tous issus de l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

Les dates:

- 20 Janvier 2022 : Théâtre Victor Hugo - Bagneux - Haut de Seine (1 scolaire et 1 tout public)

- 26 Mars 2022: Ville de Thue et Mue - Calvados

- 15 Avril 2022: Ville de Duclair - Seine Maritime

- 30 Avril 2022: Ville de Montivilliers - Seine Maritime

- 13 mai 2022 : Ville Conches en Ouche - Eure