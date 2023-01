Combien ça coûte d’être vieux en France ?

Le samedi à 15h56, 17h56 et 21h26

Pour la troisième année consécutive, Retraite.com et Silver Alliance ont établi le coût du bien vieillir à domicile lorsque l’on a 65 ans, 75 ans ou 85 ans.

+ 6,83%, c’est l’augmentation moyenne des produits et services pour bien vieillir à domicile par rapport à 2021. C'est ce que révèle la troisième édition du baromètre Retraite.com / Silver Alliance 2022. La France compte près de 15 millions de retraités, et plus de 85 % d’entre eux souhaitent vieillir à domicile (source IFOP mars 2019).

Pour chaque tranche d’âge, Retraite.com et Silver Alliance ont étudié le prix des produits et des services, de l’entrée de gamme jusqu’au premium, afin de proposer un panier moyen pour chaque niveau de revenus. Pour ce faire, plus de 250 devis ont été analysés.

Et pour cette troisième édition, les variations de tarifs de 25 produits et services, tels que la mutuelle, l’aide à domicile, la livraison de repas, les frais de transport ou d'équipements nécessaires à la dépendance, ont été analysées pour établir le coût du bien vieillir chez soi, en dehors des dépenses contraintes (loyer, eau, électricité, alimentation). Ce baromètre prend en compte les principales aides de l’État pour accompagner le vieillissement.

L'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières répercutée sur les consommateurs

L'envolée des tarifs de l’énergie, des matières premières et la revalorisation des salaires, ont engendré une augmentation des coûts pour les entreprises, qu’elles ont dû répercuter en partie sur les clients.

De nombreux secteurs sont concernés : les transports, les services à la personne ou encore les équipements pour l’aménagement du domicile. Suite à la crise Covid, les mutuelles ont également fait peser sur les seniors une augmentation de plus de 5% sur un an.

Les principaux services en baisse ou stables par rapport à l’an passé : audition, abonnements (téléphonie, vidéo-surveillance), clubs et associations, garde de nuit à domicile et dépassement d’honoraires santé.

Les principales hausses sur une année : mutuelle, les transports (essence), services à domicile (aide de jour, ménage, jardinage), livraison de repas à domicile et emménagement / déménagement.