Cet été, 30 jours pour jouer avec votre cerveau

Mais que se passe-t-il dans ma mémoire ? C’est particulièrement énervant lorsqu’elle ne retrouve plus les informations qui sont censées y être stockées ? Et surtout, l’angoisse monte quand on pense à la maladie d’Alzheimer, et vous craignez les conséquences à long terme de ce dérèglement...

Jean-Yves Ponce (auteur, formateur et spécialiste de la mémorisation) a imaginé un livre, Une Mémoire au Top ! aux éditions Marabout. Un livre qui dédramatise et vous explique que votre mémoire essaye tout simplement de vous envoyer un message.

Nous ne sollicitons pas assez notre mémoire

Elle a besoin de changement, de se dégourdir les neurones et qu'on prenne soin d’elle. C'est pourquoi, Jean-Yves Ponce propose un programme en 30 jours pour booster votre mémoire et retrouver confiance en vous, et pourquoi pas, le faire cet été, au mois d’août.

Tout comprendre sur votre cerveau en 60 exercices et défis. (EDITIONS MARABOUT)

Chaque jour, des explications claires sur la manière dont fonctionne votre cerveau. Des exercices pour progresser dans votre vie quotidienne et dans votre pratique professionnelle. Des conseils pratiques et des astuces pour booster vos capacités.