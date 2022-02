Alanna, la première plateforme sociale du deuil et du souvenir

La plateforme Alanna, lancée en juin 2021, réunit et soutient les personnes qui ont perdu un proche, en leur proposant un espace unique et privé, afin d'annoncer un décès, organiser les obsèques et obtenir des conseils. Alanna permet également de faciliter les échanges, les partages de souvenirs avec tous les membres de la famille et les amis.

La perte d'un proche est un sujet difficile à aborder

Il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour accompagner et conseiller les personnes sur les premières démarches urgentes et l'organisation des obsèques. Mais la période qui s'ensuit reste longue et complexe, aussi bien administrativement et personnellement.

Alanna met à disposition tous les outils et services pour aider les personnes endeuillées à informer, organiser, recevoir et partager les hommages, par l'intermédiaire d'un espace privé, afin de leur permettre d'appréhender de façon collective ces moments, et d'obtenir du soutien.

"L'ambition d'Alanna est d'apporter du soutien, de remettre les émotions, la dimension humaine et le collectif en avant, lors de moments douloureux." Marie-Bérangère Salmon, cofondatrice de Alanna à franceinfo

Alanna est la première plateforme qui réunit tous les membres de la famille et centralise les informations, souvenirs et échanges dans un même espace qui n'est réservé qu'à eux seuls !

"Les distances sont gommées et il est possible à chacun de se manifester et d'agir ensemble" souligne Marie-Bérengère Salmon, cofondatrice de cette plateforme, gratuite et ouverte à tous.

La plateforme est structurée pour répondre à trois besoins

L'AVANT : en proposant un espace personnel, intime et confidentiel qui permet entre autres, d'anticiper sa succession, et de laisser ses volontés

Le PENDANT : avec toute l'assistance et les outils de communication nécessaires à la gestion des obsèques.

L'APRÈS : avec un espace d'hommage en ligne, véritable lieu de recueil et de mémoire pour toute la famille. Il peut également servir de généalogie, de mémoire familiale.