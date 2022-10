6 octobre 2022 : journée nationale des aidants, 1 actif sur 4 sera "proche aidant" en 2030

L'OCIRP, l'Union d'organismes de prévoyance, régie par le code de la Sécurité sociale, protège les salariés et leur famille en cas de décès ou de perte d’autonomie. Aujourd'hui, 61% des proches aidants sont dans la vie active. Selon les statistiques, le nombre de personnes en perte d’autonomie va doubler entre 2013 et 2060.

Les proches aidants (non professionnels) d’une personne âgée, en situation de handicap ou atteinte d’une maladie chronique, sont 8 à 11 millions en France. 61% d’entre elles et d’entre eux travaillent.

L'OCIRP, l'Union d'organismes de prévoyance, régie par le code de la Sécurité sociale, oeuvre pour la protection des familles, et publie le 6 octobre prochain (Jouréne des aidants) sa deuxième étude sur les aidants et aidantes en entreprise.

Pourquoi un observatoire des salariés aidants

Aujourd’hui, les proches aidants représentent 15% de la population active (INSEE). 1 actif sur 4 sera proche aidant, en 2030.

Selon l'étude,"Ces proches aidants en activité, sont confrontés à des difficultés pour concilier leurs vies personnelle et professionnelle. Leur santé, leur qualité de vie au travail et leurs performances (productivité, absentéisme, présentéisme) peuvent être affectées".

"La situation de celles et ceux qui aident et travaillent émerge comme sujet de société et constitue une préoccupation croissante pour les pouvoirs publics et le monde du travail, compte tenu de la transition démographique que nous vivons : le nombre de personnes en perte d’autonomie va doubler entre 2013 et 2060", selon l’INED et la DREES.

Comment les entreprises et les branches professionnelles peuvent-elles mieux aider les salariés aidants ?

"C’est pour contribuer à cette réflexion que l’OCIRP, union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire, a lancé l’Observatoire OCIRP Salariés aidants, et a conduit en 2021 une première étude avec Vivavoice intitulée : 'Salariés aidants et dialogue social'. Cette enquête a montré que le soutien de l’entreprise et de la branche professionnelle, perçu par le salarié aidant, est déterminant pour son bien-être au travail".

L'étude met aussi l'accent sur les attentes des salarié.es aidants : "Une flexibilité du temps de travail, (aménagement des horaires, congés par intermittence, pour gérer un imprévu, solutions de répit pour avoir du temps pour soi), des moyens financiers plus importants et des congés proches aidants mieux rémunérés,une meilleure information sur les droits et les dispositifs proposés". Toutes ces données étant partagées par les DRH, les partenaires sociaux et les associations...

L'OCIRP a également mis en place le livret aidants et également l'étude 2021, toujours sur les salarié.es aidants.

Salariés aidants : comment les aider ?

Le 6 octobre 2022, lors de la Journée nationale des aidants, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme, et suivre les débats en direct de la Maison de la Radio et de la Musique. Ces débats seront aussi disponibles en différé.