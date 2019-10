franceinfo junior. Turquie, Kurdes... Que se passe-t-il en Syrie ?

Un véhicule blindé fourni par Ankara aux forces soutenues par la Turquie à Tal Abyad (Syrie), le 20 octobre. (BAKR ALKASEM / AFP)

Le cessez-le-feu entre les forces turques et kurdes arrive à expiration demain. Que va-t-il se passer ensuite ? Mais au fait, pourquoi l'armée turque a attaqué une partie de la Syrie et des Kurdes ? Et au fait, c'est quoi les Kurdes ? Franceinfo junior fait le point sur la situation, dont les enfants ont eu des échos en regardant des images à la télévision. Au micro, des élèves à l'école de Navilly en Saône-et-Loire. Ils posent leurs questions à David Rigoulet-Roze, enseignant et chercheur rattaché à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS) et associé à l'IPSE. Il est rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques.

Arthur pose la première question : "Mais pourquoi les Turcs font la guerre contre la Syrie ?" , demande l'écolier. David Rigoulet-Roze lui répond : "En fait ils ne font pas la guerre à proprement parler à la Syrie en tant qu'Etat mais plutôt à une minorité , la branche armée d'une minorité, qui est la minorité kurde, qui réside dans le nord-est de la Syrie." C'est dans cette partie de la Syrie que se déroulent les principales opérations militaires de l'armée turque. "Ils considèrent que les Kurdes de Syrie sont les alliés des Kurdes turcs qui ont une branche armée, le PKK."

"Mais sur quoi ils se battent ?" veut savoir Lilian. "Pour établir une zone de sécurité tout le long de la frontière entre Turquie et Syrie, répond l'invité de franceinfo junior, sur une profondeur de 30 km à l'intérieur de la Syrie avec l'idée de repousser ces kurdes armés du YPG loin de la frontière pour éviter qu'ils entrent en contact avec les Kurdes de Turquie, le PKK turc, pour éviter qu'ils fassent la jonction, ce qui est considéré comme un danger pour le gouvernement turc."

"C'est quoi les Kurdes ?"

Mais au fait, c'est quoi les Kurdes ? C'est une nouvelle question d'Arthur. "C'est un peuple qui appartient à une grande famille linguistique. C'est un peuple qui compte entre 30 et 40 millions de personnes. Ils n'ont pas d'Etat à eux, ils se retrouvent inégalement répartis sur quatre pays principaux dont la Turquie justement, la Syrie dont on vient de parler ainsi que l'Irak et l'Iran. Depuis près d'un siècle, un certain nombre d'entre eux, de ces Kurdes, ont décidé de lutter les armes à la main" pour avoir leur autodétermination voire l'indépendance et créer leur Etat. "Or créer un Etat, ça suppose de remettre en cause les frontières des quatre Etats sur lesquels ils vivent (...) et ça pose un problème majeur pour la satabiltié régionale." Qui a provoqué qui ? Que font les autres pays ? Sur cette page, réécoutez en entier notre émission du jour sur la situation en Syrie après l'offensive turque.