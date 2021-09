franceinfo junior. Rien ne va plus pour les bonbons !

Le chiffre d'affaires des confiseurs est à la baisse : en 2020, la consommation de bonbons a chuté de 8,5% et de près de 5% sur les trois premiers mois de l'année, selon les chiffres du syndicat des confiseurs de France, que Le Figaro a relayés.

Les élèves en CM2 à l’école élémentaire publique d’application Saint-Sébastien, dans le 11e arrondissement de Paris, posent toutes leurs questions à Steve Dolfi, qui dirige la plus ancienne confiserie de Paris, À la mère de famille, une maison fondée en 1761.

"Est-ce que c’était à cause du Covid-19 et des confinements que la baisse des bonbons a commencé ?" demande Inès pour démarrer cet échange. Ensuite, Raphaël, 10 ans, demande : "Je fais des soirées pyjamas avec mes amis, on achète des bonbons et j'ai remarqué que le prix des bonbons avait baissé et que même les grandes marques, les prix ont baissé, pourquoi ?". Il interroge aussi le spécialiste sur la composition même des bonbons : "Pourquoi on a arrêté de mettre de la gélatine animale dans les bonbons ?" Gabriel, 10 ans, enchaîne : "Est-ce qu'aujourd'hui on crée encore beaucoup de bonbons ou à cause de la crise ça a beaucoup baissé ?". Enfin, il pose la question la plus importante peut-être : "Qui a inventé les bonbons ?"

