franceinfo junior. Reporter en Ukraine : comment raconter la guerre ?

C'est la 33e Semaine de la presse et des médias dans l'école. L'occasion pour franceinfo junior de s'intéresser aux dessous du métier de journaliste et des enjeux autour de l'information, au regard de l'actualité en Ukraine.

Premier épisode lundi 21 mars avec le travail de reporter de guerre : des écoliers posent leurs questions à Omar Ouahmane, reporter à la rédaction internationale de Radio France, présent en Ukraine début mars. Kaelan, Diza-Linda et Liyam sont élèves en classe de CE2-CM2 à l'école Etienne Dolet à Alfortville dans le Val-de-Marne.

La première question revient à Kaelan : "Est-ce dur d'être reporter en Ukraine ? Et si oui, est-ce qu'il faut faire attention aux chars, aux bombes, aux tanks et aux Russes ?" L'occasion pour le journaliste de détailler ses conditions de reportage et les difficultés du travail sur un terrain en guerre. Diza-Linda se demande ensuite par exemple si le reporter a peur d'être blessé ou bombardé par les Russes. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission consacrée au travail de reporter pendant la guerre en Ukraine et toutes les questions des enfants.