franceinfo junior. Qui a inventé Snapchat ?

Le logo de l'application Snapchat. (AYTAC UNAL / ANADOLU AGENCY)

C'est l'un des réseaux sociaux les plus populaires chez les jeunes, y compris les enfants. Avec 13 millions d'utilisateurs quotidiens, Snapchat doit révéler ce jeudi 4 avril une série de nouveautés lors d'une conférence à Los Angeles (États-Unis). L'occasion d'en savoir plus sur le fonctionnement de cette application et les origines de son succès. Pour en parler au micro de franceinfo junior : quatre élèves de CM2 de l'école du Parc à Carrières-sur-Seine (Yvelines), qui connaissent bien le sujet. Ces enfants posent leurs questions à Sophie Jehel, maîtresse de conférence en Sciences de l'information et de la communication.

La première question revient à Lou, 11 ans : "Qui est l'inventeur de Snapchat ?" Sophie Jehel lui raconte "qu'au départ, ce sont trois étudiants nord-américains. Ils ont ensemble créé cette application en 2011 lors de leur dernière année d'université. L'un d'eux a eu l'idée des photos qui disparaissent, l'autre avait l'expérience du commerce et le troisième, celle du codage informatique."

Pourquoi Snapchat a été inventé ?

Amandine poursuit : "Pourquoi ils ont créé ça ? C’est comme s’ils avaient mélangé WhatsApp, les messages et FaceTime", remarque l'élève de CM2. "L'idée de départ, c'est de permettre des photos qui ne soient pas des belles photos mais des photos du quotidien. En permettant aussi qu'elles disparaissent au bout de quelques secondes ou en 24 heures dans les stories. Ça répond par exemple à un problème : éviter de nettoyer son compte quand on passe un entretien d'embauche", analyse en premier lieu Sophie Jehel, maîtresse de conférence en Sciences de l'information et de la communication. Elle se base aussi sur les entretiens qu'elle a réalisés avec des ados sur le sujet, pour distinguer une autre raison. "L'engorgement des fils d'actualités par un trop-plein de photos et de messages sur Facebook. Leur disparition évite d'avoir à les revoir."

À quel âge peut-on aller sur Snapchat ? Pourquoi dit-on que c'est dangereux ? Au micro de franceinfo, des élèves de CM2 posent leurs questions sur l'un de leurs réseaux sociaux préférés à Sophie Jehel, maîtresse de conférence en Sciences de l'information et de la communication. Vous pouvez écouter sur cette page notre émission du jour en entier.

