franceinfo junior. Qui a inventé les Restos du Cœur ?

Une photo de Coluche, fondateur des Restos du Cœur, au centre d'Asnières-sur-Seine (24 novembre 2020). (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

C'est Slimane qui signe Maintenant, la nouvelle chanson officielle des Enfoirés, ces artistes et stars au service des Restos du Cœur. Depuis 35 ans, l'association offre de la nourriture et son aide aux plus démunis. Une aide d'autant plus nécessaire en période de crise sanitaire comme connait la France depuis un an.

On revient sur l'histoire et les missions de cette organisation et de ses bénévoles avec deux jeunes journalistes en herbe, Aya et Nisa-Nur. "En fait c'est quoi les Restos du Cœur ? Pourquoi ils les ont appelés les Restos du Cœur ? Il y a quel genre de gens dans ces restaurants ? Ils font quel genre de plats ?" Ces deux élèves de CM1-CM2 de l'école Stuart Mill d'Avignon posent leurs questions à Yves Mérillon, administrateur des Restos du Cœur.

Sur cette page, réécoutez les questions des enfants sur les Restos du Cœur et les réponses de l'invité du jour de franceinfo junior pour les éclairer.