franceinfo junior. Qui a inventé les déchets ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h23

À l'occasion de l'exposition "Précieux déchets" à la Cité des sciences et de l'industrie, franceinfo junior aborde le sujet avec Flore Berlingen, militante écologiste et co-fondatrice de l’Observatoire du principe pollueur-payeur.

"Précieux déchets" est une exposition proposée par la Cité des sciences et de l'industrie, qui débute mardi 5 décembre. "Précieux" car l'exposition s'intéresse au potentiel de ces déchets, à leur valorisation. On en parle dans franceinfo junior avec des élèves de CM2 de l'école Pierre et Marie Curie de Garges-lès-Gonesse en région parisienne. Pour leur répondre : Flore Berlingen, militante écologiste qui a dirigé pendant sept ans Zero Waste France et co-fondatrice de l’Observatoire du principe pollueur-payeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cité des sciences (@citedessciences)

La première question revient à Wassim et Irfa : "Il y a combien de déchets en France aujourd'hui et par an dans tout le monde ?" questionnent les jeunes intervieweurs. Grayce se demande "qui a inventé les déchets" ? Au tour de Younes de prendre la parole : "Quand on jette les déchets, en combien de temps après ils sont enfoncés dans la terre ?", interroge l'élève de CM2. "À cause des déchets qui ont été jetés par beaucoup de Français, est-ce que ça peut créer une catastrophe naturelle ?", poursuit-il. "Pourquoi on ne met pas les déchets dans l'espace ?", propose Irfa. Enfin Wassim se demande comment faire pour produire moins de déchets.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur les déchets.