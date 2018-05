franceinfo junior. Qui a inventé les cigarettes ?

Plusieurs cigarettes qui viennent d'être fabriquées les unes sur les autres.. (JOEL SAGET / AFP)

Le 31 mai a été choisi par l'Organisation mondiale de la santé comme journée sans tabac. Le but est de souligner les risques pour la santé de la consommation de cigarettes et de tabac, et de militer pour des politiques visant à réduire le tabagisme. Selon Santé Publique France, qui a révélé des chiffres lundi, la France comptait 29,4% de fumeurs en 2016 contre 26,9% en 2017, soit l'équivalent d'un million de fumeurs quotidiens en moins en 2017, selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'organisation, publié à l’occasion de la Journée Mondiale sans Tabac. "Pour autant, la mobilisation contre le tabagisme doit se poursuivre", souligne néanmoins Santé Publique France, qui précise que le tabagisme reste la première cause de "mortalité évitable".

Une grande campagne est lancée jeudi 31 mai pour promouvoir Tabac Info Service, qui dispose d'un site, d'une application et d'un numéro de téléphone pour aider les personnes à arrêter de fumer, notamment en étant aidé par un professionnel. Damien, Marie et Maëlisse sont en sixième dans un collège de Pacy-sur-Eure. Sur les cigarettes et l'industrie du tabac, ils posent toutes leurs questions.