franceinfo junior. Qui a créé l'Eurostar et le tunnel sous la Manche ?

Un Eurostar vers Lesquin (Nord). (PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Il fête ses 25 ans cette semaine : l'Eurostar, le train qui relie la France et l'Angleterre ou encore la Belgique. Pour en parler ce vendredi, à l'occasion de cet anniversaire, ils prennent le micro : des élèves de CM1-CM2 à l'école de la Grangette à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Pour leur répondre : François Vielliard, directeur adjoint de la Revue générale des chemins de fer.

Fadia pose la première question : elle veut savoir qui l'a inventé. "Il s'agit du train qui circule entre Paris, Londres et Bruxelles-Londres en empruntant le tunnel sous la Manche." Il a donc été créé par les trois compagnies de chemin de fer anglais, français (la SNCF) et belges. "Le matériel a été conçu et construit par la société Alstom en France." Le tunnel sous la Manche est une installation qui permet à des trains de passer : y circulent des trains de marchandise, des navettes transportant des bus et des voitures, et aussi des trains comme l'Eurostar dont on fête les 25 ans.

Un tunnel à 30 mètres de profondeur sous la mer

Thelma enchaîne avec sa question : "Est-ce que c'est un grand tube où il y a de l'air et on peut voir les requins et les poissons ?" Le spécialiste lui répond : "C'est un tunnel en béton, il n'y a aucune vue vers l'extérieur. Il est creusé dans la terre, sous la mer, sous la Manche, donc on ne voit aucun paysage." Un tunnel creusé à environ "30 mètres en-dessous du niveau de la mer, à l'endroit le plus profond." Il est long de 51 km et il est divisé en plusieurs tubes, précise l'invité. Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior du jour sur l'Eurostar et le tunnel sous la Manche.