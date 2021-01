franceinfo junior. Quels animaux sont menacés de disparition ?

Une loutre dans le Naturopark à Hunawihr (Haut-Rhin). Novembre 2020. (FRANÇOIS PINGANAUD / FRANCE BLEU ALSACE / RADIO FRANCE)

Les animaux se font une place au chaud dans franceinfo junior ce jeudi 7 janvier. Les animaux qui ont disparu, ceux qui sont menacés de disparition, ceux dont les espèces se portent mieux grâce à des programmes de conservation... Les animaux, on en parle dans la chronique du jour avec Maud Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN pour la préservation de la nature. Elle répond aux questions d'élèves de CM1-CM2 de l'école Stuart Mill à Avignon dans le département du Vaucluse.

Au micro de l'émission, Sarah pose la première question : "Combien d'animaux environ sont morts ? Pourquoi on les tue comme ça ?" Une question à laquelle il est difficile de répondre, précise l'invitée : "Les scientifiques ne savent pas exactement combien il y a d'animaux morts parce qu'ils ne savent pas combien il y a d'espèces différentes." Mais l'association dont elle s'occupe, l'UICN, publie régulièrement une "liste rouge" des animaux et des plantes en danger. "On sait que si on ne fait rien il y aura sans doute un million d'espèces d'animaux et de végétaux qui s'éteindront dans les décennies à venir" explique Maud Lelièvre. Sur cette page, réécoutez toutes ses réponses aux questions des enfants sur les espèces menacées de disparition.