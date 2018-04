franceinfo junior. Pourquoi un volcan entre-t-il en éruption ?

Une éruption sur le Piton de la Fournaise sur l'ïle de la Réunion, le 3 avril 2018. (VINCENT DUNOGUE / CROWDSPARK)

Le Piton de la Fournaise s’est brièvement réveillé de son sommeil. Mardi dernier, à 10h40 (heure locale), le volcan situé sur l’île de la Réunion est entré en éruption, suite à une crise sismique. Selon l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, cité par la chaîne d’infos La 1ère, l’activité du volcan a baissé d'un cran le lendemain, mercredi 4 avril à 4 heures, mais "aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation à venir."

Le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs au monde. L’an dernier déjà, il est entré trois fois en éruption. Au total, en trois ans, les habitants de l'île ont connu dix éruptions. L’un des épisodes les plus violents remonte à 2007 : du magma projeté dans les airs et des torrents de lave déversés dans la mer.

Comment la nature a créé les volcans ? Est-ce que les volcans ont la même taille ?

Ce sujet passionne nos journalistes du jour, ils sont venus de Toulouse pour enregistrer leurs questions. Au micro de franceinfo junior, quatre élèves de cinquième posent leurs questions au volcanologue, Jacques-Marie Bardintzeff.

Au micro de franceinfo junior, Axel, Fayçal et leurs camarades ont posé des questions sur les volcans. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE) Avec leurs camarades de classe, ces élèves ont participé à des émissions et ils ont aussi visité la rédaction de franceinfo. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

