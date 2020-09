franceinfo junior. Pourquoi notre cœur bat-il ? Est-ce qu'il s'arrête la nuit ?

Ce mardi 29 septembre, c'est la journée mondiale du cœur mais à quoi sert-il et comment est-il constitué ? On fait le tour de la question dans franceinfo junior avec des questions d'enfants et les réponses de la professeure Claire Mounier-Vehier, cardiologue à l'hôpital de Lille.