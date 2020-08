franceinfo junior. Pourquoi les moustiques nous piquent-ils ?

Des moustiques. Photo d'illustration. (MARVIN RECINOS / AFP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d'Estelle Faure.

Ils nous piquent quand on dort la nuit ou sur la plage quand on bronze. Les moustiques s’invitent aussi dans franceinfo junior aujourd’hui. Pour nous expliquer comment ils vivent, l’émission accueille Sylvie Manguin, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Elle répond aux questions de Tiago 9 ans : pourquoi sont-ils petits les moustiques ? Comment voient-ils et ont-ils des yeux comme nous ? Pourquoi nous piquent-ils et est-ce qu’ils piquent les animaux aussi ?

Sur cette page, réécoutez en entier l’émission franceinfo junior sur les moustiques.