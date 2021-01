franceinfo junior. Pourquoi des dauphins s'échouent-ils sur les côtes françaises ?

Des membres du centre Pelagis ramassent un dauphin échoué sur une plage près des Portes-en-Ré (Charente-Maritime) le 7 janvier 2021 (XAVIER LEOTY / MAXPPP)

Le nombre de dauphins retrouvés échoués sur nos côtes augmente ces dernières semaines. Dimanche dernier encore, les pompiers en ont remis deux à l'eau à Cancale en Bretagne, plus récemment encore cela a concerné une trentaine de dauphins sur les côtes de l'île de Ré.

Les dauphins et leur écosystème, on en parle ce vendredi avec Willy Dabin, ingénieur à l'observatoire Pelagis qui abrite le Réseau National Echouages chargé de recenseur les échouages de dauphins en France. Anna et ses camarades de CM1-CM2 posent leurs questoins à ce sujet, ils sont élèves à l'école Francs Maçons à Saint-Etienne (Loire).

L'écolière veut d'abord savoir s'il y a beaucoup de dauphins en France. Raphaël veut savoir pourquoi des dauphins s'échouent sur les côtes françaises. Jibril veut savoir ce qu'il advient des dauphins quand ils sont secourus. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour consacrée aux dauphins.