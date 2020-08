franceinfo junior. Pourquoi attrape-t-on des coups de soleil ?

De la crème solaire pour éviter les coups de soleil. (GUILLAUME BONNEFONT / MAXPPP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d'Estelle Faure.

Ils piquent, ils grattent, ils brûlent la peau. On en parle des coups de soleil dans franceinfo junior mardi 4 août avec Dr Oliveres-Gouthy, dermatologue et membre du Syndicat national des dermatologues vénérologues. Des coups de soleil qui arrivent souvent l’été venu, comme le raconte Selena, 11 ans, qui n’a pas que des bons souvenirs du soleil : "Quand on était à la mer j’étais restée trop longtemps au soleil et après ma peau pelait", raconte la jeune intervieweuse qui reconnait qu’elle devrait mettre de la crème solaire la prochaine fois. Au micro, Dr Oliveres-Gouthy explique aux enfants pourquoi on attrape des coups de soleil, les risques pour la santé et notre peau et les moyens de s’en protéger, surtout chez les enfants.

Des conseils et une émission franceinfo junior à réécouter en entier sur cette page.