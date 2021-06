franceinfo junior. Peut-on vivre sans plastique ?

Des sacs en plastique pleins de marchandises au marché de Bangkok (24 septembre 2019). (MLADEN ANTONOV / AFP)

Vivre un été sans plastique ou presque, est-ce possible ? Comment faire au quotidien ? C'est le thème qui guide le nouveau numéro de We Demain 100% ado, dont le troisième numéro sort jeudi 17 juin , avec 50 idées pour relever le défi. Pour parler du sujet dans franceinfo junior, ils ont pris le micro : Mahmadou, 9 ans, et ses camarades de l'école Benjamin Rabier à Gonesse dans le Val-d'Oise en région parisienne. Pour répondre à leurs questions : David Groison, co-rédacteur en chef du magazine We Demain 100% ado et rédacteur en chef de Phosphore.

Pour Mahmadou, vivre sans plastique serait "difficile". Il se demande si on peut faire du plastique qui ne pollue pas et qui se recycle. L'écolier se demande aussi : "Quels sont les objets en plastique qui polluent plus la Terre ?" Emmanuel se pose une question sur le procédé de fabrication du plastique. Nélya a une autre question sur les solutions : "Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas utiliser le plastique ? Par quoi on peut le remplacer ?"

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée aux initiatives pour lutter contre le plastique.