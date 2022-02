franceinfo junior. Conflit Ukraine - Russie : "Va-t-il y avoir la Troisième Guerre mondiale ?"

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

Alexis Vahlas, directeur de recherche à l'INSP et maître de conférence en droit public, répond aux questions des enfants.

Cinquième jour de guerre en Ukraine et la Russie poursuit son offensive dans le pays. Cela suscite beaucoup de questions de la part des élèves de classe de CM2 de l’école élémentaire Eustache Varet de Violaines, dans la région des Hauts-de-France. Ils posent leurs questions à Alexis Vahlas, directeur de recherches à l'Institut national du service public (INSP), maître de conférence en droit public à Sciences Po Strasbourg et ancien conseiller politique des opérations de l'Otan et de l'Union européenne.

Liam posent les premières questions au spécialiste, "Je me demandais pourquoi la Russie voulait une partie de l'Ukraine alors qu'elle est déjà immense ? Si l'Ukraine est plus petite que la Russie, peut-elle se défendre ?". Ensuite, Pauline voudrait savoir "pourquoi la Russie veut elle envahir l'Ukraine et pas d'autres pays ?".

Alexeï prend à son tour la parole, "Si la Russie gagne, pensez-vous qu'elle va continuer à prendre du pouvoir ? Si nous sommes concernés par la guerre, soutiendrons-nous la Russie ou l'Ukraine ?". Enfin, il demande :

"D'autres élèves disent qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, c'est vrai ?" Alexeï sur franceinfo

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.