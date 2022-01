franceinfo junior. "Les enfants sont-ils plus touchés par le Covid-19 que les adultes ?"

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Le docteur Brigitte Virey, pédiatre à Dijon et présidente du Syndicat national des pédiatres français, répond aux questions des enfants.

Une semaine après la rentrée scolaire, où en est-on avec le protocole scolaire face au Covid toujours très actif ? Le docteur Brigitte Virey, pédiatre à Dijon et présidente du Syndicat national des pédiatres français, répond aux questions des élèves de la classe de CM1 de l’école élémentaire Eustache Varet de Violaines dans le département du Pas-de-Calais.



Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 9 ans et j'ai recommencé l'école avec le masque. Et le Covid m'agace. Est-ce que les enfants sont plus touchés par le Covid que les adultes? Lola, 9 ans, à franceinfo

Ensuite Axel, 9 ans, s'interroge, "Pourquoi, au début, on disait que les enfants n'étaient pas transmetteurs et que maintenant, oui ?". Il demande encore, "Pourquoi il y a le Covid, alors qu'on respecte les gestes barrières ?".

Enfin Maël, 9 ans, témoigne : "J'ai repris l'école en 2022 encore avec le Covid ! Ce qui me manque le plus, c'est de manger avec mes copains d'autres classes à la cantine." Il aimerait savoir : "Combien de tests existe-t-il pour les enfants ? Quel est le test le plus efficace ?".

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.