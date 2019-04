franceinfo junior. Les enfants aussi peuvent apprendre à faire de la philo

Frédéric Lenoir, philosophe. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Comment faire de la philo quand on a l'âge d'apprendre à lire et à calculer ? Philosophe et écrivain, Frédéric Lenoir a mené des ateliers de philosophie dans plusieurs classes d'école primaire. Son expérience est racontée dans le film Le cercle des petits philosophes, réalisé par Cécile Denjean, en salles depuis mercredi 17 avril. C'est l'occasion pour franceinfo junior de se pencher sur ce sujet. Au micro : des élèves de CM1-CM2 de l'école du Numérique de Boulogne-Billancourt. Ils interviewent l'écrivain et philosophe Frédéric Lenoir sur la philosophie et son rôle dans la vie de tous les jours.

Mais c'est quoi au fait la philo ? D'ordinaire en début d'atelier, raconte Frédéric Lenoir, "Les enfants ne savent pas ce que veut dire le mot 'philosophie'. Très rapidement, ils disent qu'au fond la philosophie, c'est parler de l'être humain, 'est-ce que la vie a un sens ?', du bonheur... Ce sont les grandes questions existentielles. Or ce sont les questions qu'ils se posent. Kant dit très justement que la métaphysique, ce sont des réponses que les adultes cherchent à apporter à des questions d'enfants. Il n'y a pas beaucoup de lieux où ils peuvent le faire. L'atelier philo, c'est un espace dans lequel ils peuvent dire ce qu'ils pensent." Et tout cela crée les conditions d'un débat philosophique, "Où ils vont argumenter, contre-argumenter, pour essayer de progresser ensemble dans la compréhension d'un sujet qui est important pour eux." C'est une forme "D'intelligence collective"... à condition de s'écouter, précise le philosophe. Mais alors pourquoi la philosophie arrive si tard dans la scolarité ? Parce qu'"On l'a conçue comme un enseignement classique, un savoir qu'on transmet", analyse Frédéric Lenoir.

"Tout le monde peut philosopher"

Mais est-ce que philosophe c'est un métier, se demande à son tour Salima. "À la base, ce n'est pas un métier : on est tous philosophe. Toute personne peut philosopher. Un historien et penseur, qui s'appelle Diderot et qui a vécu au XVIIIe siècle, disait "Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire". C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde philosophe. C'est important pour tous de réfléchir sur la vie, sur la mort... Ces questions sont essentielles." Néanmoins, certaines personnes font de la philosophie un métier : par exemple des enseignants, qui transmettent les savoirs de la philosophie, ou bien des personnes qui écrivent des livres et font des recherches sur les philosophes, explique Frédéric Lenoir, qui a commencé la philosophie à l'âge... de 13 ans.

"Apprendre aux enfants à penser par soi-même"

Lina pose à son tour une question au micro : "Ça sert à quoi vraiment la philosophie ?" Frédéric Lenoir lui répond : "C'est apprendre à bien penser, à bien réfléchir pour vivre mieux." Pour éclairer son propos, il donne une citation de Montaigne, qui aux têtes bien pleines préfère des têtes bien faites. Frédéric Lenoir explique ainsi qu'il faut "Apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, à juger par eux-mêmes, à discerner." Dans un monde où les plus jeunes sont aussi de plus en plus soumis à des flux d'informations, de la télé aux réseaux sociaux, la philo apparaît alors d'autant plus utile : "Apprendre à penser par soi-même, à réfléchir, à avoir un esprit critique, je crois que c'est plus nécessaire que jamais." Sur cette page, vous pouvez écouter en entier l'émission franceinfo junior du jour consacrée à la philosophie.

Cette émission a été enregistrée lors d'un atelier "la rédaction de franceinfo junior", une initiative d'éducation aux médias menée par l'équipe de la chronique. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)