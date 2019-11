franceinfo junior. Les enfants aussi ont des droits !

Un petit garçon contraint d'avoir un travail au Malawi. (AMOS GUMULIRA / AFP)

On fête ce mercredi les 30 ans de Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), un texte fondateur signé par de nombreux pays. Mais à quoi sert-il ? C'est quoi les droits des enfants ? Au micro, pour poser leurs questions : des élèves de CM1-CM2 de l'école de la Grangette à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Pour leur répondre : Philippe Brizemur, responsable de la commission enfants à Amnesty International France.

Mais d'ailleurs, d'après les enfants de notre émission du jour, quels sont leurs droits ? Anissa, Ania, Issa et Naëlle donnent leur avis au micro : de s'amuser, de rigoler, d'apprendre, de s'exprimer... disent-ils. "On a des droits, d'abord parce qu'on est un être humain quand on est un enfant, complète Philippe Brizemur. Donc on a tous les droits qu'ont les être humains. C'est la première chose. Et puis parce qu'on est un enfant, on a des droits spécifiques, parce qu'on est plus jeune, parce qu'on a des besoins différents des adultes."

Au micro, Anissa se demande pourquoi les enfants ont des droits. Philippe Brizemur lui répond : "Ce sont les gouvernements des Etats qui disent quels sont les droits qu'ont les enfants. La Convention internationale des droits de l'enfant, ils se sont mis d'accord pour la signer. Ils s'engagent à respecter ces droits. Les droits doivent être les mêmes pour tous les enfants, quels qu'ils soient, garçon ou fille. Et puis on a des droits, par exemple que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en premier, ce qui est prioritaire. Les Etats se sont engagés par exemple à ce que que les enfants soient déclarés à la naissance", avec un nom, une nationalité... Or quatre enfants sur dix naissent sans identité, raconte l'invité. Et puis dans cette Convention, il y a aussi pour les enfants le droit d'être informé, de s'exprimer, de se réunir ou encore d'avoir du repos, de jouer et d'avoir des loisirs, détaille l'invité du jour. Tous les enfants ont le droit d'être soignés ? Pourquoi des enfants travaillent ? Sur cette page, écoutez en entier notre émission du jour sur les droits des enfants.