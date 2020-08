franceinfo junior. Le photographe Vincent Munier donne des conseils aux enfants pour observer la nature

Un enfant observe ce qui l'entoure dans une forêt. Photo d'illustration. (ERIC AUDRAS / MAXPPP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d'Estelle Faure.

Apprendre à décoder le chant d’une mésange bleue, à reconnaître les animaux grâce à leurs empreintes et les arbres à leurs feuilles : on en parle dans franceinfo junior avec le photographe animalier Vincent Munier. On peut voir ses derniers clichés de panthère des neiges dans son livre Tibet, promesse de l’invisible (éditions Kobalann). Au micro, Yassir, 11 ans et demi, l’interroge sur son rapport à la nature et son métier : aimez-vous les animaux ? Avez-vous vu des animaux très rares ? Et comment les prenez-vous en photo ? Avez-vous besoin d’un camouflage ?

Sur cette page, réécoutez en entier l’émission franceinfo junior avec le photographe Vincent Munier et ses conseils aux enfants pour regarder la nature d’un autre œil.