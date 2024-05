franceinfo junior. L'application Tiktok sera-t-elle interdite aux États-Unis ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h23

On explore le sujet dans franceinfo junior, avec Océane Herrero, journaliste à Politico et auteure du livre "Le Système Tiktok – Comment la plateforme chinoise modèle nos vies".

Le réseau social revendique plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde mais Tiktok est aussi sur la sellette, notamment aux États-Unis où le réseau social devra être vendu d'ici à un an, au risque sinon d'être interdit. On en parle dans franceinfo junior avec Océane Herrero, journaliste à Politico et auteure du livre Le Système Tiktok – Comment la plateforme chinoise modèle nos vies, paru en avril aux éditions du Rocher. Elle est interviewée par des élèves du Lycée français de San Diego aux États-Unis.

Thomas veut d'abord savoir "pourquoi les États-Unis imposent une loi contre Tiktok ?". Loan se demande pourquoi "il n'y a que Tiktok qui pose problème ?". Romee veut savoir comment il est possible d'interdire concrètement Tiktok. "Qu'est-ce que Tiktok va faire ? demande Nicolas, est-ce qu'ils vont créer une autre application ou changer Tiktok ?" Une autre élève veut savoir si on peut gagner de l'argent sur l'application. Enfin Loan veut savoir quelle est "l'influence de Tiktok sur les gens ?".

SUr cette page, réécoutez en entier cette émission sur Tiktok et ce qui menace l'application.