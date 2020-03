franceinfo junior. Inspiration, engagement... Pénélope Bagieu répond à des questions de collégiens

Pénélope Bagieu a répondu à des questions de collégiens depuis un studio de franceinfo, vendredi 28 février. (FRANCEINFO JUNIOR / RADIO FRANCE)

On parle de BD et de sorcières lundi 2 mars dans franceinfo junior. Ce sont des élèves de cinquième qui prennent le micro. Ils viennent du collège Michel Vignaud à Limours dans l'Essonne. Pour répondre à leurs questions : Pénélope Bagieu, autrice de BD qui vient de sortir son nouvel album Sacrées Sorcières (chez Gallimard), l'adaption d'un roman de Roald Dahl. Elle est également l'auteure de la série Culottées, adaptée en dessin animé et visible dès le 8 mars sur France 5.

Mais d'où est venue l'idée d'adapter Sacrées sorcières en version illustrée ? "Il y a un roman à l'origine qui est paru quand je suis née, donc il y a très longtemps, s'amuse l'auteure, un roman de Roald Dahl qui s'appelle aussi "Sacrées sorcières", que j'avais lu quand j'avais 8-9 ans et que j'avais adoré. On m'a proposé il y a quelques années d'adapter un roman de Roald Dahl de mon choix et j'ai immédiatement bondi sur l'occasion pour adapter Sacrées sorcières parce que c'était mon préféré. (...) C'était le premier livre qui m'a fait peur quand j'étais petite."

Et son personnage préféré dans ce livre, demande l'un des élèves..."C'est la grand-mère, qui est la grand-mère du héros et qui est très inspirée de ma grand-mère à moi, que j'aimais énormément." Mais comment se dessine une BD ? À la main ou sur tablette graphique ? Et si vous n'étiez pas illustratrice, que feriez-vous ? Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et l'émission du jour en entier avec Pénélope Bagieu.