franceinfo junior. Est-ce que c'est possible d'échapper à la puberté ?

Un groupe d'adolescents dans un collège. Photo d'illustration. (FREDERIC CIROU / MAXPPP)

La puberté, c'est un sujet qui fait l'actualité des enfants en grandissant ! Pour leur répondre dans franceinfo junior, l'émission a invité une spécialiste, la psychologue pour enfants et adolescents Nadège Larcher. Elle est interviewée par deux écoliers de CM2 qui ont beaucoup de questions pour elle.

"La puberté je dirais que c'est quand notre corps change et qu'on devient plus grand. Qu'est-ce qu'il se passe dans le corps d'une femme quand elle vit sa puberté ?" demande Louise pour démarrer. Au tour d'Amine de prendre la parole : "On m'a dit que les filles quand elles ont la puberté, elles ont les règles, est-ce que les garçons ont autre chose ?" Louise s'interroge à nouveau : "À cause de quoi les boutons apparaissent ?" Amine enfin se demande si on peut échapper à la puberté.

Sur cette page, retrouvez en entier cette émission sur la puberté expliquée aux enfants grâce à une psychologue spécialiste.