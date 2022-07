franceinfo junior. "Est-ce facile de devenir aventurier ou aventurière ?"

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

Au micro de franceinfo junior, Aïna, 10 ans et demi, et Dimitri, 11 ans, posent leurs questions à Matthieu Tordeur. Parmi ses aventures, il a rejoint seul en ski, sans assistance ni ravitaillement, le pôle Sud à 27 ans, ce qui en a fait, en 2019, le plus jeune à réaliser cet exploit.

D'où vient le goûter des aventures ?

En route pour la première question d'enfant : "Comment vous avez réussi à rester vivant 51 jours au pôle Sud ?" demande Dimitri. Aïna poursuit en posant une question sur le froid ressenti pendant cette expédition. Dimitri s'interroge : "Est-ce que vous êtes déjà allé autre part qu'au pôle Sud ?"

L'occasion pour l'aventurier de raconter dix ans d'expéditions et de voyage, en Asie ou en Afrique mais aussi en Amérique, soit près de 90 pays, sur des moyens de locomotion très différents !



