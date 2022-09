franceinfo junior. Développement durable : ces petits gestes à adopter au quotidien

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

Du 18 septembre au 8 octobre, c'est la Semaine européenne du développement durable, elle doit fleurer des initiatives pour favoriser la lutte contre le changement climatique et pour la planète. L'écologie et l'environnement, c'est à la une de cette émission franceinfo junior. On en parle avec Marion Joseph, rédactrice en chef du magazine Astrapi. Elle est interviewée par des collégiens de Nouméa en Nouvelle-Calédonie.

Camille ouvre l'émission avec sa question : "Quels bons gestes pour le développement durable peut-on adopter à la maison ?" L'occasion de parler des moyens de transport, du chauffage à la maison ou encore de l'alimentation. Juliette a d'ailleurs une question à ce sujet : "Devons-nous manger moins de viande et de poisson ?", veut savoir l'élève de cinquième. Elle enchaîne avec une nouvelle question sur la pollution : "Quelle sorte de déchets est le plus présent dans les océans et comment peut-on le limiter ?"

À propos de déchets, Nathan se demande d'ailleurs "quelle est l'importance du compost ?" Autre question de Nathan à propos de la pollution : "Quel est le pays qui pollue le plus ?" Youssef, enfin, s'intéresse lui à la production de déchets par les Français.

Cette émission franceinfo junior est à réécouter en entier sur cette page.