franceinfo junior. Des questions d'enfants sur le carnaval

L'édition 2021 du carnaval de Rio a été annulée à cause du Covid-19. (illustration 25 février 2020). (ANTONIO LACERDA / EFE)

Rio, Venise, Dunkerque... Le début d'année - et plus particulièrement le mois de février - est d'ordinaire la saison des carnavals. Mais cette année, la plupart de ces festivités sont annulées en France ou dans le monde à cause de l'épidémie de coronavirus et les restrictions liées aux rassemblements. Mais ça n'émpêche pas franceinfo junior de sortir son plus beau costume pour parler du sujet ! Pour répondre aux questions des enfants sur cette tradition, franceinfo junior invite Gilles Bertrand, professeur d'histoire moderne à l'université Grenoble Alpes. Il répond à des élèves de CM1 de l'école Surène à Paris.

Pour ouvrir le bal, Félicie pose la première question : "je voudrais savoir si c'est les Brésiliens qui ont inventé le carnaval" demande l'élève. Justine voudrait savoir pourquoi on met des plumes lors du carnaval, pour se déguiser. De son côté, Hady veut savoir si le carnaval existe en Afrique. L'écolier se demande aussi si on peut danser lors d'un carnaval. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée aux carnavals.