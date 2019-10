franceinfo junior. Des questions d'enfants sur la Chine et son histoire

Défilé militaire pour les 70 ans de la fondation de la Chine populaire à Pekin, le 1er septembre 2019. (GREG BAKER / AFP)

Pour célébrer ses 70 ans, la République populaire de Chine a organisé un défilé dans ses rues, avec le renfort de 15 000 soldats à Pékin. Mais quelle est l'histoire de la Chine ? Ce pays est-il grand ? D'où vient la couleur de son drapeau ? L'invitée du jour de franceinfo junior est Marie Holzman, sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine. Elle est auteure, traductrice et enseignante à l'université de Paris-VII. Elle est par ailleurs présidente de l'association "Solidarité Chine". Ce mardi, les questions lui sont posées par des élèves de CM2 d'une école d'Aubervilliers.

En ouverture, Amandine veut d'abord savoir si la Chine est un grand pays par sa taille. "Oui, la Chine c'est très grand, répond Marie Holzman. Les Chinois sont 20 fois plus nombreux que les Français et la surface du pays est 18 fois plus grande que celle de la France."

Enzo, de son côté, parle d'un symbole de la Chine : sa grande muraille. Il veut savoir pourquoi on l'a construite. "C'est une très bonne question et une question compliquée parce qu'on a beaucoup parlé de la muraille mais elle s'est construite au fil des siècles, explique la sinologue Marie Holzman. On ne sait pas exactement quand ça a commencé, peut-être 500 ans avant Jésus-Christ. A l'époque, c'était un petit peu comme des châteaux forts où on pouvait allumer des feux quand un danger s'approchait." Puis petit à petit, ces châteaux ont été reliés les uns aux autres en 200 avant Jésus-Christ, détaille l'invitée, et sur 5 000 km.

Il y avait des rois et des reines en Chine ?

Anicet veut savoir s'il y a eu des rois et des reines en Chine. Non, pas de roi ou de reine, répond la sinologue Marie Holzman : "C'est un système impérial." Si on remonte l'histoire de la Chine, il y a 70 ans jour pour jour, en 1949 "arrive le parti communiste au pouvoir avec à sa tête Mao Zedong. Durant les 150 années qui ont précédé ce moment déterminant, la Chine a beaucoup souffert", explique l'invitée.

Après une question sur l'origine de la couleur du drapeau chinois, rouge comme le symbole du communisme, l'invitée fait ensuite à nouveau un rappel sur l'histoire du pays : "Le communisme est monté au pouvoir à travers des bagarres, des guerres et beaucoup de morts. Mais depuis 1949, il y a aussi eu beaucoup de victimes du parti communiste chinois." L'invitée a également abordé la question des Droits de l'homme et des libertés dans le pays. "C'est plus qu'une dictature, c'est un pays totalitaire, où le contrôle est absolu. On essaye presque d'aller à l'intérieur des pensées des gens."

