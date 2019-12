franceinfo junior. Des plongées pour mieux connaître les fonds des océans

La mission Under the pole stationne en ce moment en Polynésie française, pour étudier notamment les récifs coralliens. (FRANCK GAZZOLA)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ils recouvrent 70% de la Terre mais ils réservent encore des mystères. Les océans et les mers sont au cœur de la mission scientifique Under the Pole, initiée par les plongeurs Ghislain Bardout et Emmanuelle Périé-Bardout, qui ont d'ailleurs emmené leurs enfants à bord cette aventure. Elle est basée en ce moment en Polynésie française, on peut suivre cette mission scientifique à distance, notamment leur chaîne YouTube. Pour en parler dans franceinfo junior : Victor Rault, cameraman qui a participé à plusieurs opérations, des mers glacées de l'Arctique aux océans plus cléments du Pacifique. Il répond aux questions de trois enfants : Amaury, Antonin et Esma, élèves en CM2 à l'école Jacqueline Auriol à Montereau-sur-le-Jard en Île-de-France.

C'est Amaury qui se jette à l'eau pour la première question : "Etes-vous allé vers les océans plutôt vers le pôle Nord et le pôle Sud ?" interroge l'écolier au micro de l'émission. Victor Rault lui explique : "Effectivement, les missions Under the Pole ont pour vocation d'explorer les océans qui sont assez peu connus, comme vous l'avez dit, il n'y a que 5% qui ont été cartographiés. On connait mieux la face cachée de la Lune que les fonds marins." Les plongeurs aventuriers de cette mission ont donc exploré les océans, du Groenland jusqu'à la Polynésie, notamment dans la zone profonde entre 100 et 150 mètres de profondeur. Ce qui nécessite des techniques de plongée particulières : combinaison chauffante ou capsule développée spécialement pour plonger et étudier les fonds marins. Est-ce qu'on voit des requins citron en expédition ? Comment vit-on sous la mer dans une capsule ? Sur cette page, écoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur l'exploration des fonds marins.

Victor Rault est cameraman, il a participé à plusieurs missions d'Under the pole, notamment en Polynésie française. (FRANCK GAZZOLA)