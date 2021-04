franceinfo junior. Comment se fabrique le chocolat ?

Chocolats de Pâques en vitrine à Reims (Marne) le 31 mars 2021 (LAURENT BORDE / FRANCE BLEU CHAMPAGNE / RADIO FRANCE)

C'est l'une des stars du jour en ce lundi de Pâques : le chocolat. Sous forme d'œufs, de lapin, de cloche ou de poule, il envahit les vitrines des chocolatiers en cette période. On en parle dans l'émission franceinfo junior de ce lundi avec Steve Dolphin, l'un des propriétaires de la chocolaterie "À la mère de famille" à Paris. Il répond aux questions d'Hélène et Chloé, en CM2 à l'école Ourcq B.

Au micro, Hélène veut d'abord savoir comment on fabrique le chocolat. L'occasion pour l'invité de revenir à l'origine du chocolat, la fève de cacao, pour arriver jusqu'aux étals garnies des magasins. Hélène se demande aussi si c'est "dur et long" de faire du chocolat tous les jours. "Quel est le chocolat le plus vendu ?" demande aussi l'écolière. Chloé prend la parole à son tour : "Quel est votre type de chocolat préféré ?", demande-t-elle à l'invité du jour. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission dédiée au chocolat et à ceux dont c'est le métier.