franceinfo junior. Comment les montagnes et les glaciers sont-ils touchés par le changement climatique ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h23

Après l'éboulement en Savoie, franceinfo junior revient sur l'état de nos montagnes et de nos glaciers et l'effet du changement climatique sur ces massifs. Pour répondre aux questions des enfants : Patrick Wagnon, glaciologue à l'Institut de recherche pour le développement.

Depuis quelques années, les éboulements en montagne se multiplient, comme en témoigne la récente avalanche dans la vallée de la Maurienne, qui a coupé le trafic sur une partie de l'A43. On en parle dans franceinfo junior avec Patrick Wagnon, glaciologue à l'Institut de recherche pour le développement et guide de haute montagne. Il répond aux questions des enfants, intervieweurs d'un jour au micro de l'émission.

Quel lien entre éboulements et changement climatique ?

Au micro de l'émission, Marie se demande d'abord "pourquoi ça s'est écroulé". C'est au tour de Pierre-Louis de prendre la parole : "J'aimerais savoir quel est le lien entre le réchauffement climatique et cet éboulement", demande le jeune intervieweur. "Les éboulements en montagne, il y en a toujours eu. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une accélération de ces éboulements avec le réchauffement climatique", répond l'invité, détaillant les effets du phénomène de gel et dégel sur les massifs. Sacha se demande d'ailleurs "si le réchauffement climatique continue, est-ce qu'il y aura d'autres éboulements dans d'autres montagnes ?"

À son tour, Sarah se demande s'il n'y aura "plus du tout de neige dans quelques années" en montagne et en station, privant de ski ceux et celles qui souhaitent en faire. "Les glaciers sont emblématiques du changement climatique parce qu'on voit, quasiment d'une année à l'autre, la surface de ces glaciers diminuer. C'est quelque chose qui est extrêmement visible et palpable", explique le spécialiste.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior.