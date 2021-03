franceinfo junior. Comment l'Union Européenne prend ses décisions ?

Façade du Parlement Européen de Strasbourg avec des drapeaux des différents pays de l'Union Européenne. Mars 2019. (FRANÇOIS SAUVESTRE / FRANCE-BLEU PICARDIE)

Face à l'épidémie de Covid-19, comment sont prises les décisions au niveau européen, notamment vis-à-vis des vaccins et des restrictions sanitaires. On en parle avec trois élèves de troisième, Victor, Sonia et Alexandre, élèves au collège Claude Bernard à Paris. Pour leur répondre : Edouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions européennes.

Alexandre se lance avec une première question : "Comment s'organisent les décisions qui sont prises et par qui sont-elles prises au sein de l'Europe ?" demande le collégien au micro. L'occasion pour l'invité d'expliquer le rôle du Conseil et du Parlement européen. De son côté, Victor se demande s'il y a des réunions pour prendre ces décisions et "comment ils font quand des pays ne sont pas d'accord". Sonia s'intéresse à son tour aux décisions prises pour faire face à "la crise sanitaire" (port du masque, reconfinement...) par chaque pays européen, des décisions parfois différentes. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée à la prise de décision au niveau européen.