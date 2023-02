franceinfo junior. Comment expliquer les séismes qui se sont-ils produits en Turquie et en Syrie ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

La série des séismes qui a frappé la Turquie et la Syrie, c'est le sujet du jour de franceinfo junior. Pour répondre aux questions des enfants : Yann Klinger, sismologue et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à l’Institut de physique du globe de Paris.

Selon un dernier bilan mercredi, les séismes qui ont ravagé la Turquie et la Syrie ont fait plus des dizaines de milliers de morts et de blessés. On en parle dans franceinfo junior avec Yann Klinger, sismologue et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à l’Institut de physique du globe de Paris. Il répond à des questions d'élèves de sixième du collège Le Bon Sauveur, au Vésinet, dans les Yvelines.

Au micro de franceinfo junior, Anaëlle veut d'abord savoir quelle a été la puissance du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. "Pourquoi le séisme s'est-il produit dans cette zone géographique ?", s'interroge ensuite Adèle, avant de demander s'il est possible de prédire un séisme. "En quelle année a eu lieu le séisme le plus important ?", questionne Céleste, à son tour.

