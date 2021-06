franceinfo junior. Comment découvrir le goût de la lecture quand on est un enfant ?

Un enfant lit un livre à la 35e édition du Salon du livre et de la presse de Montreuil (Saine-Saint-Denis). Photo d'illustration. (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

Mercredi 30 juin, c'est le début de l'opération "Partir en livre" qui favorise la lecture pendant les vacances d'été. Cette 7e édition se tient jusqu'au 25 juillet, avec pour thème "Mer et merveilles". Pour parler de lecture à cette occasion, franceinfo junior accueille Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre. Pour l'interviewer : Sidivic et Adem, deux élèves de CM1-CM2 à l'école Toussaint Louverture à Clichy en région parisienne.

Partir en Livre c'est parti !



Rencontres avec des auteurs, siestes littéraires, ateliers d'illustration, concerts dessinés, chasses aux livres... rendez-vous dans l'une des 3 597 animations près de chez vous jusqu'au 25 juillet !



➡️ https://t.co/6c39HgVWZf pic.twitter.com/jJFEG3AoNz — Partir en Livre (@partirenlivre) June 30, 2021

"Comment on fait pour ne pas être distrait quand on lit ?" s'interroge d'abord Adem. Sidivic se demande comment on fait pour bien mémoriser ce qu'il se passe dans l'histoire que l'on lit. "Pour notre âge, combien de pages conseillez-vous de lire par jour ?" demande l'un des écoliers.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée à la lecture et son apprentissage.