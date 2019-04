franceinfo junior. Combien de temps faut-il s'entraîner pour un marathon ?

Une foule de participants au départ du marathon de Paris, le 20 avril 2012. (NATHANAEL CHARBONNIER / RADIO FRANCE)

Le top départ du marathon de Paris sera donné ce dimanche 14 avril. La première édition s'était tenue dans la capitale en 1976. Les premières femmes à courir ce marathon se sont élancées à partir de 1979. Aujourd'hui, près de 13 000 femmes environ prennent le départ de la course parisienne. Parmi ces athlètes qui ont fait le marathon de Paris : Christelle Daunay, athlète spécialiste des courses de fond. La marathonienne a notamment été championne d'Europe en 2014. Elle détient le record de France sur la distance : 2 heures 24 minutes et 22 secondes. Vendredi, l'athlète Christelle Daunay répond à des questions d'élèves en cinquième au collège Notre-Dame-de-Lourdes à Paris : elle leur raconte sa passion de la course et de la distance longue.

Le début de l'émission est l'occasion de rappeler quelle est la distance parcourue lors d'un marathon : 42,195 mètres, énonce avec précision Christelle Daunay : "Les derniers 195 mètres sont importants car ce sont presque les plus durs." Rayan, élèves en cinquième, lui pose ensuite sa première question : "Est-ce que vous avez déjà fait des cours à d'autres personnes ?" La marathonienne explique qu'elle a pu donner des conseils avant une course : sur le sommeil, la nourriture, l'entrainement ... D'après elle, quel est alors le premier conseil à donner avant un marathon ? "Ne pas s'y prendre au dernier moment : deux mois avant il ne faut pas se dire 'j'irai courir un marathon' (... ) Il faut s'y prendre quelques mois voire une année avant, pour voir si on en est capable de préparer un marathon car c'est très contraignant."

Le plaisir de l'effort, du dépassement de soi

Alors quel est le plaisir de courir si longtemps ? "Si on est bien préparé, on arrive à avoir de bonnes sensations", répond Christelle Daunay. Même si une fois la ligne d'arrivée franchie, "On a un peu mal aux jambes", s'amuse l'athlète. "C'est le plaisir de l'effort, le plaisir de se dépasser aussi, d'avoir été capable de mener à bien notre objectif, c'est ça aussi le plaisir de courir."

Est-ce qu'il y a des contraintes pour faire un marathon ? s'interroge Lénaïc. "Il y a un âge légal pour courir" fixé à 18 ans, car il existe des risques de traumatisme pour le corps, sur une si longue distance, explique l'athlète. Mais elle explique que cela n'empêche pas de commencer à courir sur des distances plus courtes : "Il vaut mieux commencer par du 5 km, du 10 km et là on peut commencer dès les catégories jeunes : benjamins, minimes... Dès l'âge de 10 ans, on peut commencer à courir." C'est d'ailleurs l'âge auquel Christelle Daunay a elle-même pris le goût de ce sport : "ça fait trente-cinq ans que je cours".

180 km par semaine pour s'entraîner

Rayan voudrait savoir comment se passe l'entraînement pour un marathon, le nombre de kilomètres parcourus par exemple. "Je m'entraîne deux fois par jour, une fois le matin et l'après midi. Je m'entraîne tous les jours : les jours fériés, qu'il neige, qu'il grêle... C'est de l'entrainement et c'est un travail, explique la marathonienne professionnelle. En période de marathon, je fais 180 km par semaine, ça fait 25, 30 km par jour. Je peux monter jusqu'à 35 km en une fois." Est-ce qu'il vous arrive de marcher pendant un marathon ? Est-ce qu'il y a davantage de filles qui font le marathon ? Sur cette page, réécoutez en entier notre interview du jour : au micro de franceinfo junior des collégiens interviewent la marathonienne Christelle Daunay.

La marathonienne Christelle Daunay et deux de ses jeunes intervieweurs, au micro de franceinfo junior, en studio, jeudi 11 avril. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)