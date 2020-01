franceinfo junior. C'est quoi le coronavirus qui sévit en Chine ?

2 femmes portent un masque pour se protéger du coronavirus à Pékin (Chine), le 23 janvier 2020. (NICOLAS ASFOURI / AFP)

Selon le dernier bilan provisoire des autorités, au moins 81 personnes sont mortes en Chine après avoir été contaminées par le coronavirus. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les 29 cas confirmés hors de Chine se répartissent dans dix pays différents, dont la France. La France va proposer à ses ressortissants confinés dans la région de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine, un rapatriement direct vers Paris. Mais c'est quoi ce virus ? Faut-il s'en inquiéter ? Pour répondre aux questions d'élèves de CE2-CM1 de l'école du Parc Saintry-sur-Seine : la docteure Agnès Ricard-Hibon, présidente de la Société Française de Médecine d'Urgence.

Romain pose la première question au micro : "Comment s'appelle le nom de la maladie ?" Dr Agnès Ricard-Hibon lui répond : "C'est une infection à coronavirus, c'est un virus qui s'est développé en Chine, pour lequel on espère limiter la pénétration en France." Mais ça veut dire quoi ? "C'est un type de virus pour l'instant qui est en cours d'identification." Elise enchaîne avec sa question : l'écolière veut savoir ce "que fait cette maladie". La spécialiste explique : "Ca entraine des symptômes de grippe" comme la fièvre, infection pulmonaire basse, frissons, courbatures...

A son tour, Lilas veut savoir si ce virus peut tuer : "Oui, il y a une mortalité actuellement en Chine pour les personnes fragiles mais c'est une infection qui est moins mortelle que ne peuvent l'être la grippe en France. Pour l'instant, le taux de mortalité est plutôt faible. (...) C'est une maladie qui est contagieuse mais qui semble beaucoup moins grave que ce qu'on imaginait au départ."

Pourquoi suscite-t-elle tant d'inquiétudes et de précaution dans le monde ? "Parce que c'est une maladie qui est contagieuse. Tant qu'on n'a pas identifié la source et la façon dont elle se comporte, il faut absolument limiter le risque d'épidémie." En France, "il y a très peu de cas" et ils ont été identifiés, précise l'invitée avant de donner des recommandations précises en cas de suspicion de cette maladie, au retour de Chine par exemple.

Comment a commencé cette épidémie ? Comment ce virus se transmet ? Ecoutez toutes les réponses dans l'émission franceinfo junior du jour.