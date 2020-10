franceinfo junior. C'est quoi l'huile de palme ?

L'huile de palme est une huile végétale extraite du fruit d'un palmier. (MOHD RASFAN / AFP)

L'huile de palme, on la retrouve parfois dans les aliments, et elle est parfois décriée. C'est le cas ces derniers jours puisque les États-Unis ont interdit l'importation d'huile de palme d'une entreprise malaisienne, en pointant du doigt les conditions de travail de ses ouvriers.

Une huile parfois décriée

Pour parler huile de palme, l'émission franceinfo junior a invité un spécialiste du sujet. Alain Rival est agronome et biologiste au Centre international de recherche sur l'agronomie et le développement. Au micro, des élèves de CM2 posent leurs questions sur le sujet. Ils sont élèves à l'école Notre-Dame à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. "À quoi ça sert l'huile de palme ? Pourquoi on en met dans les aliments ? C'est sucré ou salé ? Comment on en cueille ? Est-ce qu'elle est toxique ?" Sur cette page, réécoutez en entier l'émission du jour consacrée à l'huile de palme.