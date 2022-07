franceinfo junior. Bienvenue dans le petit monde des fourmis

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Elles s'invitent parfois dans le pique-nique d'été, elles fascinent ou elles intriguent les enfants, qui s'en servent parfois pour leurs premières expériences scientifiques douteuses... Les fourmis s'invitent aussi dans franceinfo junior mercredi 27 juillet. Pour répondre aux questions des enfants : Audrey Dussutour, myrmécologue (c'est-à-dire spécialiste des fourmis), directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Elle est la co-auteure du livre L'odyssée des fourmis (éd. Grasset).

D'abord une question de définition avec Romain qui veut savoir pourquoi on parle justement de "myrmécologue". Arthur se demande bien à quoi peuvent servir les fourmis et si elles sont intelligentes. L'occasion pour l'invitée de parler de l'intelligence à la fois "individuelle" et "collective" de ces petites bêtes. Lilou s'interroge justement sur l'organisation sociale des fourmis : elle sait qu'il y a une reine dans les colonies de fourmis, mais existe-t-il des rois ? "Quelle est la plus grosse fourmi et la plus dangereuse ?" veut aussi savoir Vadim pour terminer l'émission.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur le petit monde des fourmis.