franceinfo junior. Amour, amitié de vacances… comment ça marche les sentiments ?

Deux adolescents se tiennent la main. Photo d'illustration. (NIGHTMARO / MAXPPP)

Les retrouvailles en famille, les nouveaux copains en colonie de vacances ou ceux qu’on quitte parce qu’on déménage, les premiers coups de cœur aussi, les fameux "amours" de vacances... Jeudi 30 juillet, on parle d’amour, d’amitié et de famille dans franceinfo junior, et de tous ces sentiments qui nous traversent.

Pour poser des questions dans l’émission aujourd’hui, c’est Romane, 7 ans, qui prend le micro. Pourquoi des enfants sont amoureux à l’école ? Est-ce qu’on peut être amie pour la vie ? Pourquoi parfois les gens se séparent et ne s’aiment plus ? Et pourquoi on se dispute avec son frère ou sa sœur ? Est-ce que c’est forcément grave ?

Pour lui répondre et expliquer aux enfants ce qu’il se passe en nous quand on ressent des émotions : Nadège Larcher, psychologue, spécialiste du développement de l’enfant et des adolescents.