franceinfo junior. À quoi ça sert de créer un avion solaire ?

Le pilote suisse Andre Borschberg est accueilli par Bertrand Piccard après l'atterrissage de l'avion solaire Solar Impulse 2, à l'aéroport international du Caire, le 13 juillet 2016. (KHALED DESOUKI / AFP)

Il est le premier à avoir bouclé un tour du monde en ballon sans escale... puis en avion solaire, avec Solar Impulse. Le pilote aventurier et médecin Bertrand Piccard répond aux questions de trois enfants dans ce franceinfo junior. C'est le troisième épisode d'une semaine spéciale sur l'exploration pendant les vacances. Il est interviewé par Bastian, Raphaël et Robin, élèves en CM2 à l'école Jacqueline Auriol à Montereau-sur-le-Jard, en Seine et Marne.

Bastian lui pose la première question : "Pourquoi avez-vous créé cet avion ?" demande l'élève. Bertrand Piccard lui explique au micro : "J'ai créé Solar Impulse parce que je voulais montrer qu'avec des technologies propres, c'est-à-dire qui protègent l'environnement avec des énergies renouvelables, des énergies propres, on peut faire des choses qui paraissent impossibles. Si on peut faire voler un avion jour et nuit avec l'énergie du soleil, c'est sûr que plus personne, ensuite, ne pourra dire que les technologies propres ne peuvent pas être utilisées dans la vie de tous les jours, pour des maisons, pour des voitures, pour des bateaux, pour d'autres avions... Je voulais vraiment attirer l'attention avec une action spectaculaire sur toutes les solutions pour protéger l'environnement."

Changer son rapport à la nature

Est-ce que Bertrand Piccard, qui travaille aujourd'hui pour sa fondation à la recherche de solutions plus propres, aurait un message pour les enfants et les jeunes qui voleront peut-être un jour dans des avions solaires ? "C'est très important de pousser les adultes à changer leur relation à la nature. Aujourd'hui, on détruit l'environnement par égoïsme, par bêtise, par cupidité, détaille le pilote. Vous, les enfants, sachez que vous avez un rôle très important. Il y a beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise qui me disent 'si on a changé aujourd'hui, si on est plus propre, si on utilise des technologies qui respectent l'environnement, c'est parce que les jeunes sont descendus dans la rue et parce qu'ils nous forcent à changer'. Donc vous avez un pouvoir extrêmement important."

Combien de temps ça prend de construire un avion solaire ? Comment on vit plusieurs jours dans cet avion ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour, avec le pilote Bertrand Piccard, qui a notamment réalisé un tour du monde en avion solaire. Pour aller plus loin, on peut en savoir plus sur son aventure Solar Impulse avec le livre pour enfants, L'avion qui vole avec le soleil (éd. Larousse jeunesse).