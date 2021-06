franceinfo junior. À partir de quel âge, combien de fois... Toutes les questions des enfants sur le don du sang

Une journée de don du sang organisée à Toulouse, le 21 janvier 2021. (GEORGES GOBET / AFP)

Dans le cadre de la Journée mondiale du donneur de sang, Pascale Richard, directrice médicale de l'Établissement français du sang (EFS), répond aux questions des élèves de CM1-CM2 de l'école primaire Saint-Lambert à Paris.

Lorenzo, 11 ans, aimerait savoir à partir de quel âge on peut donner son sang et si les animaux peuvent donner leur sang aux humains. Perrine,10 ans, se demande si on est obligé de donner son sang et si on peut le donner deux fois. Noam, 11 ans, se pose des questions sur le don du sang en ce moment avec le Covid-19 et si l'on doit faire des analyses avant pouvoir de donner son sang.

Vous pouvez retrouver l'application du "Dondesang" proposée par l'EFS en suivant ce lien.